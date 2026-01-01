Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал 6: Они уже здесь» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Якравал Нилтхамронг Jakrawal Nilthamrong
Киноафиша Персоны Якравал Нилтхамронг

Якравал Нилтхамронг

Jakrawal Nilthamrong

Дата рождения
1 января 1977
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист

Популярные фильмы

Волшебный лес 5.0
Волшебный лес (2010)

Фильмография Якравал Нилтхамронг

Волшебный лес 5
Волшебный лес Unreal Forest
драма 2010, Таиланд
Показать еще
Дело не в Евро-2 с АЗС: что самом деле убивает «движки» ваших современных авто
Соседи смеются, что в сентябре я таскаю из леса мох мешками: в декабре уже просят поделиться — 5 способов его использовать
Скучный френч оставьте серым мышкам: «бэмби» на ногтях и эффект крокодила — вот 5 главных трендов маникюра осени 2026
«Три тысячи чертей! И один тест в довесок»: проверим вас на знание фактов о «Гусарской балладе»
Джентльмены, удачи не хватит, чтоб пройти тест про Евгения Леонова на 5/5! Как поделим тигра? Чего не хватает жителям Земли?
Встречают по одежке, а наш тест проходят по прическе: угадайте фильм по шевелюре героини
«Очередной проходняк с Рейнольдсом в СССР», думал я, пока не включил «Мэйдэй»: не уснете, пока не досмотрите
Вот это я понимаю – сюжет без воды: нашла 5 шикарных сериалов на 6-8 серий – впечатлений хватит на месяцы
Россияне до сих пор не знают, выжил ли Валерий в той самой серии «Сопрано»: вырезанный финал все расставляет по местам
«Моя душа рыдает второй день» после сериала-катастрофы с Фармигой и 7,7 на IMDb: от финала «остался в тихом ужасе»
«Будет и кофа, будет и какава с чаем», но сначала — тест: угадайте 6 фильмов по сценам с чашечкой бодрящего напитка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше