О персоне
Фильмография
Мао Даньхуэй
Danhui Mao
Мао Даньхуэй
Мао Даньхуэй
Danhui Mao
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
5.6
Черная кровь
(2011)
Фильмография Мао Даньхуэй
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2011
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
5.6
Черная кровь
Black Blood
драма
2011, Франция / Китай
