Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хитрый койот»
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Награды и номинации Лиза Ашан
Берлинале 2011
Поколение 14плюс - лучший полнометражный фильм
Победитель
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