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Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Шахид Икбал
Shahid Iqbal
Киноафиша
Персоны
Шахид Икбал
Шахид Икбал
Shahid Iqbal
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.5
Дорога на Гуантанамо
(2006)
Фильмография Шахид Икбал
7.5
Дорога на Гуантанамо
The Road to Guantanamo
документальный, драма
2006, Великобритания
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