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Скоро в прокате «Не по-детски»
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Мэриам Кешаварц
Награды
Награды и номинации Мэриам Кешаварц
Maryam Keshavarz
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Награды
Награды и номинации Мэриам Кешаварц
Сандэнс 2023
Драматический фильм США
Победитель
Драматический фильм США
Победитель
Драматургия
Номинант
Сандэнс 2011
Драматургия
Победитель
Драматургия
Номинант
Берлинале 2006
Лучший короткометражный фильм
Победитель
Лучший короткометражный фильм
Победитель
Лучший короткометражный фильм
Номинант
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