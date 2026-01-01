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Мэриам Кешаварц Maryam Keshavarz
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Мэриам Кешаварц

Maryam Keshavarz

Дата рождения
9 июня 1975
Возраст
51 год
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист

Популярные фильмы

Персидская версия 6.5
Персидская версия (2023)
Обстоятельство 5.9
Обстоятельство (2011)

Фильмография Мэриам Кешаварц

Персидская версия 6.5
Персидская версия The Persian Version
комедия, драма, мелодрама 2023, США
Смотреть трейлер
Обстоятельство 5.9
Обстоятельство Circumstance
драма 2011, США / Франция / Иран
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Новости о Мэриам Кешаварц
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