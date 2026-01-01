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Мэриам Кешаварц
Maryam Keshavarz
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Мэриам Кешаварц
Мэриам Кешаварц
Maryam Keshavarz
Дата рождения
9 июня 1975
Возраст
51 год
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
6.5
Персидская версия
(2023)
5.9
Обстоятельство
(2011)
Фильмография Мэриам Кешаварц
6.5
Персидская версия
The Persian Version
комедия, драма, мелодрама
2023, США
Смотреть трейлер
5.9
Обстоятельство
Circumstance
драма
2011, США / Франция / Иран
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Новости о Мэриам Кешаварц
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