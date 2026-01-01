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Шахана Госвами
Shahana Goswami
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Персоны
Шахана Госвами
Шахана Госвами
Shahana Goswami
Дата рождения
6 мая 1986
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Путешественник
Популярные фильмы
7.3
Ният
(2023)
7.1
Сантош
(2024)
6.6
Цвигато
(2022)
Фильмография Шахана Госвами
7.1
Сантош
Santosh
криминал, драма, триллер
2024, Франция / Германия / Великобритания
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.3
Ният
Neeyat
криминал, детектив, триллер
2023, Индия
6.6
Цвигато
Zwigato
драма
2022, Индия
6.6
Ведутся работы
Under Construction
драма
2015, Бангладеш
6.2
Дети полуночи
Midnight's Children / Winds of Change
драма
2012, Канада
6.1
Случайный доступ 3D
Ra.One
приключения, боевик, фантастика
2011, США / Индия
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