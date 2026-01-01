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Шахана Госвами Shahana Goswami
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Шахана Госвами

Shahana Goswami

Дата рождения
6 мая 1986
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Путешественник

Популярные фильмы

Ният 7.3
Ният (2023)
Сантош 7.1
Сантош (2024)
Цвигато 6.6
Цвигато (2022)

Фильмография Шахана Госвами

Сантош 7.1
Сантош Santosh
криминал, драма, триллер 2024, Франция / Германия / Великобритания
Ният 7.3
Ният Neeyat
криминал, детектив, триллер 2023, Индия
Цвигато 6.6
Цвигато Zwigato
драма 2022, Индия
Ведутся работы 6.6
Ведутся работы Under Construction
драма 2015, Бангладеш
Дети полуночи 6.2
Дети полуночи Midnight's Children / Winds of Change
драма 2012, Канада
Случайный доступ 3D 6.1
Случайный доступ 3D Ra.One
приключения, боевик, фантастика 2011, США / Индия
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