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Александр Колесников Aleksandr Kolesnikov
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Александр Колесников

Aleksandr Kolesnikov

Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Камень 6.3
Камень (2011)
Бездельники 6.3
Бездельники (2010)

Фильмография Александр Колесников

Жанр
Год
Камень 6.3
Камень Kamen
драма, триллер 2011, Россия
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Бездельники 6.3
Бездельники Bezdelniki
драма 2010, Россия
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