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Фильмография
Александр Колесников
Aleksandr Kolesnikov
Киноафиша
Персоны
Александр Колесников
Александр Колесников
Aleksandr Kolesnikov
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
6.3
Камень
(2011)
6.3
Бездельники
(2010)
Фильмография Александр Колесников
Жанр
Все
Драма
Триллер
Год
Все
2011
2010
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
6.3
Камень
Kamen
драма, триллер
2011, Россия
Смотреть трейлер
6.3
Бездельники
Bezdelniki
драма
2010, Россия
Смотреть трейлер
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ООО "ОККО" ИНН 1177746005667