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Хеннинг Карлсен
Награды
Награды и номинации Хеннинг Карлсен
Henning Carlsen
О персоне
Награды
Награды и номинации Хеннинг Карлсен
Каннский кинофестиваль 1975
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1966
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1961
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1986
Golden Lion
Номинант
Берлинале 1972
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1969
Золотой берлинский медведь
Номинант
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