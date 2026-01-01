Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Драйв» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Хеннинг Карлсен Награды

Награды и номинации Хеннинг Карлсен

Henning Carlsen
Награды и номинации Хеннинг Карлсен
Каннский кинофестиваль 1975 Каннский кинофестиваль 1975
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1966 Каннский кинофестиваль 1966
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1961 Каннский кинофестиваль 1961
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1986 Венецианский кинофестиваль 1986
Golden Lion
Номинант
Берлинале 1972 Берлинале 1972
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1969 Берлинале 1969
Золотой берлинский медведь
Номинант
Соседи смеются, что в сентябре я таскаю из леса мох мешками: в декабре уже просят поделиться — 5 способов его использовать
Ковры со стен вынес на улицу: рулон с Ozon за пару тысяч утеплил почти весь дом – и крики соседей больше не слышу
Пару капель на ватный диск – и с подоконника исчезают даже следы от кружек: вместо химии теперь мою так
«Будет и кофа, будет и какава с чаем», но сначала — тест: угадайте 6 фильмов по сценам с чашечкой бодрящего напитка
Джентльмены, удачи не хватит, чтоб пройти тест про Евгения Леонова на 5/5! Как поделим тигра? Чего не хватает жителям Земли?
«Бригада. 20 лет спустя» и Трибунцев-гений: 5 сериалов Okko россияне смотрели весь август – у всех рейтинг 6–7, но «выключать не хочу!»
«Три тысячи чертей! И один тест в довесок»: проверим вас на знание фактов о «Гусарской балладе»
Этот sci-fi сериал – «лучшая альтернатива "Черному зеркалу"»: «Смотрела как ребенок – с распахнутыми глазами»
Россияне до сих пор не знают, выжил ли Валерий в той самой серии «Сопрано»: вырезанный финал все расставляет по местам
Встречают по одежке, а наш тест проходят по прическе: угадайте фильм по шевелюре героини
«Очередной проходняк с Рейнольдсом в СССР», думал я, пока не включил «Мэйдэй»: не уснете, пока не досмотрите
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше