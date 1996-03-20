Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марк Кортес
Marco Cortes
Киноафиша
Персоны
Марк Кортес
Марк Кортес
Marco Cortes
Дата рождения
20 марта 1996
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Мартиг, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.8
Хамза
(2008)
Фильмография Марк Кортес
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2008
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.8
Хамза
Khamsa
драма
2008, Франция
