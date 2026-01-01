Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Кэрол Багдасарян
Carol Bagdasarian
Киноафиша
Персоны
Кэрол Багдасарян
Кэрол Багдасарян
Carol Bagdasarian
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Герой триллеров
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
5.6
Октагон
(1980)
Фильмография Кэрол Багдасарян
5.6
Октагон
The Octagon
мелодрама, триллер, драма, боевик
1980, США
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