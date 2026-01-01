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Кэрол Багдасарян Carol Bagdasarian
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Кэрол Багдасарян

Carol Bagdasarian

Актерское амплуа
Романтический герой, Герой триллеров, Драматический актёр

Популярные фильмы

Октагон 5.6
Октагон (1980)

Фильмография Кэрол Багдасарян

Октагон 5.6
Октагон The Octagon
мелодрама, триллер, драма, боевик 1980, США
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