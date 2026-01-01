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Фильмография
Агоштон Коллани
Ágoston Kollányi
Киноафиша
Персоны
Агоштон Коллани
Агоштон Коллани
Ágoston Kollányi
Дата рождения
6 ноября 1913
Возраст
74 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
7 мая 1988
Место рождения
Эстергом, Венгрия
Популярные фильмы
8.2
Зоопарку снятся сны
(1987)
Фильмография Агоштон Коллани
Жанр
Все
Документальный
Комедия
Год
Все
1987
Все
1
Фильмы
1
Режиссер
1
Сценарист
1
8.3
Зоопарку снятся сны
Álmodik az állatkert
комедия, документальный
1987, Венгрия
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