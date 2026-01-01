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Агоштон Коллани Ágoston Kollányi
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Агоштон Коллани

Ágoston Kollányi

Дата рождения
6 ноября 1913
Возраст
74 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
7 мая 1988
Место рождения
Эстергом, Венгрия

Популярные фильмы

Зоопарку снятся сны 8.2
Зоопарку снятся сны (1987)

Фильмография Агоштон Коллани

Жанр
Год
Зоопарку снятся сны 8.3
Зоопарку снятся сны Álmodik az állatkert
комедия, документальный 1987, Венгрия
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