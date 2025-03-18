Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крушение рейса»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Надя Кассини
Nadia Cassini
Киноафиша
Персоны
Надя Кассини
Надя Кассини
Nadia Cassini
Дата рождения
2 января 1949
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
18 марта 2025
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
5.9
Целлюлоза
(1972)
Фильмография Надя Кассини
5.9
Целлюлоза
Pulp
криминал, триллер, драма
1972, Великобритания
Показать еще
Стащил из косметички жены средство для волос и намазал на старые кроссовки: теперь они белее альпийских снегов
Кондиционеры скоро останутся в прошлом: дизайнеры уже нашли крутую замену – без шума и сквозняка
Вижу в Fix Price ланч-боксы по 116 рублей — выкупаю все, только еду в них не ношу: 10+ полезных лайфхаков
Сериал Первого канала с Хабенским «разорвал» Netflix сразу после «Метода»: «Слишком много секса, но жуть, как интересно»
Паламарчук и Микульчина — молодцы, и… это всё? Зрители посмотрели первые серии «Числа зверя» для НТВ и нашли главный минус
Без 100 серий и ожидания финала годами: 3 коротких сериала, которые затягивают уже с первого эпизода
12 800 000 000 минут просмотра: этот полицейский сериал стал одним из самых популярных в 2026-м — хотя весной его едва не закрыли
Корча, порча, приворот, практикуем мы к проклятьям современнейший подход: чем закончились «Котопес», «Вуншпунш» и другие мультики детства
Историческая драма с Сухоруковым, Бондаренко и Шибановым: последний фильм Алексея Пиманова выйдет в сентябре
Иван Будько, Митяй или Жека? 5 смешных вопросов покажут, кто вы из сериала «Сваты» (тест)
«Пацаны» кончились, а банкет продолжается: Marvel готовит ответку с Брэдом Питтом — историю про «суперзлодеев» хранили на полке 35 лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить