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Надя Кассини Nadia Cassini
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Надя Кассини

Nadia Cassini

Дата рождения
2 января 1949
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
18 марта 2025
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Герой триллеров, Драматический актёр

Популярные фильмы

Целлюлоза 5.9
Целлюлоза (1972)

Фильмография Надя Кассини

Целлюлоза 5.9
Целлюлоза Pulp
криминал, триллер, драма 1972, Великобритания
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