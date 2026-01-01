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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Михаэль Роуэ
Michael Rowe
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Михаэль Роуэ
Михаэль Роуэ
Michael Rowe
Дата рождения
1 января 1971
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Популярные фильмы
5.9
Високосный год
(2010)
Фильмография Михаэль Роуэ
5.9
Високосный год
Año bisiesto / Leap Year
драма
2010, Мексика
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