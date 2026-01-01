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Фильмография
Эдмунд Энтин
Edmund Entin
Киноафиша
Персоны
Эдмунд Энтин
Эдмунд Энтин
Edmund Entin
Дата рождения
10 декабря 1985
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Сценарист, Актер
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
6.7
Опасный одиночка: Тайная жизнь моего сына
(2025)
6.6
Близнецы-убийцы
(2011)
6.5
Географический клуб
(2013)
Фильмография Эдмунд Энтин
6.7
Опасный одиночка: Тайная жизнь моего сына
Dateless to Dangerous: My Son's Secret Life
драма, триллер
2025, Канада / США
6.5
Географический клуб
Geography Club
комедия
2013, США
6.6
Близнецы-убийцы
Seconds Apart
триллер, ужасы
2011, США
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