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Скоро в прокате «Школа магических зверей. Хранители чуда»
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Адриана Грабцакова
Adriana Hrabcáková
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Адриана Грабцакова
Адриана Грабцакова
Adriana Hrabcáková
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6.6
Иветка и гора
(2008)
Фильмография Адриана Грабцакова
Жанр
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Документальный
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2008
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6.6
Иветка и гора
Ivetka a hora
документальный
2008, Чехия
На вид — сыр, по вкусу — хозяйственное мыло: увидели эти слова в составе — сразу несите обратно на полку
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«Тест, улица, фонарь, аптека»: ИИ описал и нарисовал финал 5 великих советских фильмов – мы угадали лишь 3/5 (вы справитесь еще хуже)
«Нишево и очень залипательно – засел до самого утра»: про эти 3 детектива Netflix зря не трубят на каждом углу (№2 – по гениальной книге)
«Враги» на НТВ не стоят вашего времени: лучше дождемся выхода сериала на Okko (вот там реально будет хорошо)
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