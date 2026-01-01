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Фильмография
Мэри Дункан
Mary Duncan
Киноафиша
Персоны
Мэри Дункан
Мэри Дункан
Mary Duncan
Дата рождения
13 августа 1895
Возраст
97 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
9 мая 1993
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.0
Ранняя слава
(1933)
Фильмография Мэри Дункан
7
Ранняя слава
Morning Glory
мелодрама, драма
1933, США
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