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Юджин М. Джексон
Eugene Jackson
Киноафиша
Персоны
Юджин М. Джексон
Юджин М. Джексон
Eugene Jackson
Дата рождения
25 декабря 1916
Возраст
84 года
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
26 октября 2001
Место рождения
Буффало, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтический герой
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
5.9
Скудда-у! Скудда-эй!
(1948)
Фильмография Юджин М. Джексон
5.9
Скудда-у! Скудда-эй!
Scudda Hoo! Scudda Hay!
комедия, мелодрама, драма
1948, США
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