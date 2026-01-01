Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал 6: Они уже здесь»
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Ральф Томас
Награды
Награды и номинации Ральф Томас
Ralph Thomas
О персоне
Награды
Награды и номинации Ральф Томас
Венецианский кинофестиваль 1955
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 1961
Золотой берлинский медведь
Номинант
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