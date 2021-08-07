Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марси МакГуайр
Marcy McGuire
Марси МакГуайр
Марси МакГуайр
Marcy McGuire
Дата рождения
22 февраля 1925
Возраст
96 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
7 августа 2021
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Романтический герой, Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.5
Это произошло в Бруклине
(1947)
6.0
Выше и выше
(1943)
Фильмография Марси МакГуайр
Жанр
Все
Комедия
Мелодрама
Мюзикл
Год
Все
1947
1943
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
6.5
Это произошло в Бруклине
It Happened in Brooklyn
мелодрама, мюзикл, комедия
1947, США
6
Выше и выше
Higher and Higher
мюзикл, комедия, мелодрама
1943, США
