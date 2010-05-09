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Лена Хорн
Lena Horne
Киноафиша
Персоны
Лена Хорн
Лена Хорн
Lena Horne
Дата рождения
30 июня 1917
Возраст
92 года
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
9 мая 2010
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Путешественник
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
6.3
Пока плывут облака
(1946)
5.6
Виз
(1978)
Фильмография Лена Хорн
5.6
Виз
The Wiz
приключения, семейный, мюзикл, фэнтези
1978, США
6.3
Пока плывут облака
Till the Clouds Roll By
мюзикл, биография
1946, США
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