Марша Хант Marsha Hunt
Марша Хант

Дата рождения
17 октября 1917
Возраст
104 года
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
7 сентября 2022
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой

Долина решимости 7.3
Долина решимости (1945)
Бомбардировщики Б-52 5.9
Бомбардировщики Б-52 (1957)

Фильмография Марша Хант

Жанр
Год
Бомбардировщики Б-52 5.9
Бомбардировщики Б-52 Bombers B-52
мелодрама, драма 1957, США
Долина решимости 7.3
Долина решимости The Valley of Decision
драма 1945, США
