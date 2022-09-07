Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Марша Хант
Marsha Hunt
Киноафиша
Персоны
Марша Хант
Марша Хант
Marsha Hunt
Дата рождения
17 октября 1917
Возраст
104 года
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
7 сентября 2022
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
7.3
Долина решимости
(1945)
5.9
Бомбардировщики Б-52
(1957)
Фильмография Марша Хант
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Год
Все
1957
1945
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
5.9
Бомбардировщики Б-52
Bombers B-52
мелодрама, драма
1957, США
7.3
Долина решимости
The Valley of Decision
драма
1945, США
У этого громкого боевика 94% от зрителей на RT: съемки сиквела в последний момент сорвала голливудская звезда
Сериал «Трешка» получил рейтинг 7,8, но зрители нашли за что его возненавидеть: «Юмор плоский, Александрова бесит, все угнетает»
Почему актеры отказывались от съемок в фильме «Красавица»: во всем виновата Джулия Робертс
«Ну надо же подмешать мыльных соплей для бабушек!»: зрителей разозлила одна линия в «Первом отделе 5»
«Мог стать нашей “Прослушкой”»: этот уникальный детектив с Машковым и Шведовым – находка для длинных выходных
«На “Невский 8” шансов 100% нет»: на НТВ уже определились, чем заменят «Первый отдел» – Павла Семенова воскрешать не спешат
В Сеть слили сюжет нового «Человека-паука»: фанатов пугает лишь один момент — скачок во времени все портит
«Выпивоха и хам»: эта советская драма с Шуриком-злодеем подозрительно похожа на «Девчат» – и вышла на год раньше
Не можете дождаться «Хакеров» с Янковским? Скорее включайте этот сериал про IT – получил 8.5, пока другие «изобилуют ошибками и ляпами»
Уделал «Простоквашино» с «Тремя богатырями»: всего один зарубежный мульт вошел в топ-5 самых популярных в России
Лучшая экранизация Вайнеров – вовсе не «Место встречи»: в этом детективе нет убийств, но после первой серии я «залип» на всю ночь
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667