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Фильмография
Эдди Райдер
Eddie Ryder
Киноафиша
Персоны
Эдди Райдер
Эдди Райдер
Eddie Ryder
Дата рождения
31 января 1923
Возраст
74 года
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
29 марта 1997
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.3
Деревенская девушка
(1954)
6.7
Немое кино
(1976)
6.6
Страх высоты
(1977)
Фильмография Эдди Райдер
6.6
Страх высоты
High Anxiety
комедия, детектив, триллер
1977, США
6.7
Немое кино
Silent Movie
комедия
1976, США
6.5
Короли отправляются в путь
Kings Go Forth
драма, военный, боевик, мелодрама
1958, США
7.3
Деревенская девушка
The Country Girl
мюзикл, драма
1954, США
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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