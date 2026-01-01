Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Драйв»
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Дорис Дэй
Награды
Награды и номинации Дорис Дэй
Doris Day
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Награды
Награды и номинации Дорис Дэй
Оскар 1960
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 1989
Премия Сесиля Б. Де Милля
Победитель
Золотой глобус 1963
World Film Favorite - Female
Победитель
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1960
World Film Favorite - Female
Победитель
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1958
World Film Favorite - Female
Победитель
Золотой глобус 1969
Best TV Star - Female
Номинант
Золотой глобус 1966
World Film Favorite - Female
Номинант
Золотой глобус 1964
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1961
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1959
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1955
World Film Favorite - Female
Номинант
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