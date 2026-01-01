Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Алан Карни
Alan Carney
Алан Карни
Alan Carney
Дата рождения
22 декабря 1909
Возраст
63 года
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
2 мая 1973
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
7.1
Мистер Счастливчик
(1943)
6.0
Шагай веселей
(1944)
Фильмография Алан Карни
6
Шагай веселей
Step Lively
мюзикл
1944, США
7.1
Мистер Счастливчик
Mr. Lucky
комедия, мелодрама
1943, США
«Экранизация» Гоголя за 3 млрд рублей: опозорила Россию, Джеки Чана и Железного Арни
