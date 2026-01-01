Оповещения от Киноафиши
Алан Карни Alan Carney
Алан Карни

Alan Carney

Дата рождения
22 декабря 1909
Возраст
63 года
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
2 мая 1973
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Мистер Счастливчик 7.1
Мистер Счастливчик (1943)
Шагай веселей 6.0
Шагай веселей (1944)

Фильмография Алан Карни

Жанр
Год
Шагай веселей 6
Шагай веселей Step Lively
мюзикл 1944, США
Мистер Счастливчик 7.1
Мистер Счастливчик Mr. Lucky
комедия, мелодрама 1943, США
