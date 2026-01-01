Норман Хилл

«Под хрустящей корочкой сочная грудка»: курицу целиком кидаю в рассол — 4 часа и эффект круче, чем от маринада

Россиян официально лишили выходного на Новый год из-за ситуации в стране: решение уже принято

Засунул зубочистку в холодильник — и нарадоваться не могу: эффект заметил уже ночью (вся семья сказала «спасибо»)

«Изумительный, с тончайшими поворотами»: этот мульт Pixar даже автор «Ёжика в тумане» считает шедевром — речь не про «Головоломку»

3 главных сериала августа, которые ни за что нельзя пропустить: №1 уже вышел целиком и получил 7,4 на «Кинопоиске»

Готовимся к новым «Мстителям»: до декабря обязательно посмотреть 15 работ Marvel, чтобы не сидеть с глупым видом в кино

Кто тут мылся, брился и страдал: угадайте советский фильм по смешной сцене в ванной (тест)

Колоссальный ляп в новых «Ментовских войнах» с Устюговым всплыл еще до премьеры: Шилов все-таки вернется, но… не в Россию?

Повзрослевший Леви вернулся, но без Микасы и Эрена: в этом «спин-оффе» «Атаки титанов» Аккерман скрывается под маской

Русский 007 с саблей и в тюбетейке против турок: а вы знали про наш ответ Джеймсу Бонду?