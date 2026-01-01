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Скоро в прокате «Бегущая»
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Джанет Марголин
Награды
Награды и номинации Джанет Марголин
Janet Margolin
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Джанет Марголин
Золотой глобус 1963
Most Promising Newcomer - Female
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1964
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Номинант
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