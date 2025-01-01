Меню
Персоны
Майкл Крайтон
Награды
Награды и номинации Майкл Крайтон
Michael Crichton
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Майкл Крайтон
Оскар 1995
Technical Achievement Award
Победитель
Primetime Emmy Awards 1996
Лучший драматический сериал
Победитель
Primetime Emmy Awards 2001
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995
Лучший драматический сериал
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Золотая малина 1997
Худший сценарий фильма, собравшего более 100 млн. долларов
Победитель
