Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Награды и номинации Рэкел Уэлч
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Награды и номинации Рэкел Уэлч
Золотой глобус 1975
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1988
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотая малина 1999
Худшая женская роль второго плана
Номинант
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