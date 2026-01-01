Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хитрый койот»
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Персоны
Жюль Дассен
Награды
Награды и номинации Жюль Дассен
Jules Dassin
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Жюль Дассен
Оскар 1961
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Каннский кинофестиваль 1957
Премия OCIC – особое упоминание
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1955
Лучший режиссер
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1978
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1960
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1961
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Номинант
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