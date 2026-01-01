Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Уилл Гир
Награды
Награды и номинации Уилл Гир
Will Geer
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Уилл Гир
Золотой глобус 1975
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1974
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 1975
Outstanding Continuing Performance by a Supporting Actor in a Drama Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Single Performance by a Supporting Actor in a Comedy or Drama Series
Номинант
Outstanding Continuing Performance by a Supporting Actor in a Drama Series
Номинант
Outstanding Lead Actor for a Single Appearance in a Drama or Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1977
Outstanding Continuing Performance by a Supporting Actor in a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1976
Outstanding Continuing Performance by a Supporting Actor in a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1974
Best Supporting Actor in Drama
Номинант
Primetime Emmy Awards 1973
Outstanding Performance by an Actor in a Supporting Role in Drama
Номинант
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