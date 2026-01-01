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Награды и номинации Уилл Гир

Will Geer
Награды и номинации Уилл Гир
Золотой глобус 1975 Золотой глобус 1975
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1974 Золотой глобус 1974
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 1975 Primetime Emmy Awards 1975
Outstanding Continuing Performance by a Supporting Actor in a Drama Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 1978 Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Single Performance by a Supporting Actor in a Comedy or Drama Series
Номинант
 Outstanding Continuing Performance by a Supporting Actor in a Drama Series
Номинант
 Outstanding Lead Actor for a Single Appearance in a Drama or Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1977 Primetime Emmy Awards 1977
Outstanding Continuing Performance by a Supporting Actor in a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1976 Primetime Emmy Awards 1976
Outstanding Continuing Performance by a Supporting Actor in a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1974 Primetime Emmy Awards 1974
Best Supporting Actor in Drama
Номинант
Primetime Emmy Awards 1973 Primetime Emmy Awards 1973
Outstanding Performance by an Actor in a Supporting Role in Drama
Номинант
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