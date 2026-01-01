Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал 6: Они уже здесь»
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Персоны
Эдди Фишер
Награды
Награды и номинации Эдди Фишер
Eddie Fisher
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Эдди Фишер
Золотой глобус 1958
Телевизионные достижения
Победитель
Primetime Emmy Awards 1956
Best Male Singer
Номинант
Primetime Emmy Awards 1955
Best Male Singer
Номинант
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