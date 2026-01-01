Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал 6: Они уже здесь» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Эдди Фишер Награды

Награды и номинации Эдди Фишер

Eddie Fisher
Награды и номинации Эдди Фишер
Золотой глобус 1958 Золотой глобус 1958
Телевизионные достижения
Победитель
Primetime Emmy Awards 1956 Primetime Emmy Awards 1956
Best Male Singer
Номинант
Primetime Emmy Awards 1955 Primetime Emmy Awards 1955
Best Male Singer
Номинант
Соседи смеются, что в сентябре я таскаю из леса мох мешками: в декабре уже просят поделиться — 5 способов его использовать
Купил на WB японские салфетки по 16 рублей — в тот же день выбросил все губки для посуды: мусор не прилипает, сохнет за секунды
Какими будут декабрь и январь узнаем 5 сентября: вечером все внимание на небо
31 000 000 просмотров всего за 4 дня: боевик про темнокожих Бонни и Клайда разорвал топы Netflix по всему миру
Встречают по одежке, а наш тест проходят по прическе: угадайте фильм по шевелюре героини
Джентльмены, удачи не хватит, чтоб пройти тест про Евгения Леонова на 5/5! Как поделим тигра? Чего не хватает жителям Земли?
«Три тысячи чертей! И один тест в довесок»: проверим вас на знание фактов о «Гусарской балладе»
Вот это я понимаю – сюжет без воды: нашла 5 шикарных сериалов на 6-8 серий – впечатлений хватит на месяцы
«Будет и кофа, будет и какава с чаем», но сначала — тест: угадайте 6 фильмов по сценам с чашечкой бодрящего напитка
«Бригада. 20 лет спустя» и Трибунцев-гений: 5 сериалов Okko россияне смотрели весь август – у всех рейтинг 6–7, но «выключать не хочу!»
«Союзмультфильм» наконец-то выдал свой ответ «Смешарикам» – у взрослых сведет олдскулы: Винни-Пух и Матроскин снова стали малышами
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше