Эльза Ланчестер
Награды
Награды и номинации Эльза Ланчестер
Elsa Lanchester
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Эльза Ланчестер
Оскар 1958
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 1950
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1958
Лучшая актриса второго плана
Победитель
