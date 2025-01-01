Меню
Награды и номинации Эльза Ланчестер

Оскар 1958 Оскар 1958
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 1950 Оскар 1950
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1958 Золотой глобус 1958
Лучшая актриса второго плана
Победитель
