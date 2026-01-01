Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Драйв»
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Рэй Дэнтон
Награды
Награды и номинации Рэй Дэнтон
Ray Danton
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Рэй Дэнтон
Золотой глобус 1956
Most Promising Newcomer - Male
Победитель
Купил на WB японские салфетки по 16 рублей — в тот же день выбросил все губки для посуды: мусор не прилипает, сохнет за секунды
В сентябре скупаю в Fix Price ватные палочки по 500 штук – всего 99 рублей и 3 шикарных применения дома
Дело не в Евро-2 с АЗС: что самом деле убивает «движки» ваших современных авто
Если бы «Бригада» была аниме: 3 крутых тайтла про криминал, но вместо Саши Белого – якудза и ниндзя
«Будет и кофа, будет и какава с чаем», но сначала — тест: угадайте 6 фильмов по сценам с чашечкой бодрящего напитка
«Моя душа рыдает второй день» после сериала-катастрофы с Фармигой и 7,7 на IMDb: от финала «остался в тихом ужасе»
Вот это я понимаю – сюжет без воды: нашла 5 шикарных сериалов на 6-8 серий – впечатлений хватит на месяцы
Родители Гарри живы, тролль похож на Колобка: в трейлере нового «Поттера» спрятали детали, которых не было даже в фильмах
«Три тысячи чертей! И один тест в довесок»: проверим вас на знание фактов о «Гусарской балладе»
Встречают по одежке, а наш тест проходят по прическе: угадайте фильм по шевелюре героини
Джентльмены, удачи не хватит, чтоб пройти тест про Евгения Леонова на 5/5! Как поделим тигра? Чего не хватает жителям Земли?
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