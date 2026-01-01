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Одрина Пэтридж Audrina Patridge
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Одрина Пэтридж

Audrina Patridge

Дата рождения
9 мая 1985
Возраст
41 год
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Продюсер
Цвет глаз
зелёный
Актерское амплуа
Герой триллеров, Драматический актёр, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Крик в общаге 5.9
Крик в общаге (2009)
Город танца 5.2
Город танца (2011)
Добро пожаловать в рай! 2: Риф 4.7
Добро пожаловать в рай! 2: Риф (2009)

Фильмография Одрина Пэтридж

Город танца 5.2
Город танца Honey 2
драма, мюзикл, комедия 2011, США
Смотреть трейлер
Крик в общаге 5.9
Крик в общаге Sorority Row
триллер, ужасы 2009, США
Смотреть трейлер
Добро пожаловать в рай! 2: Риф 4.7
Добро пожаловать в рай! 2: Риф Into the Blue 2: The Reef
боевик, приключения, триллер 2009, США
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