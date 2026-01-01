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Фильмография
Одрина Пэтридж
Audrina Patridge
Киноафиша
Персоны
Одрина Пэтридж
Одрина Пэтридж
Audrina Patridge
Дата рождения
9 мая 1985
Возраст
41 год
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Продюсер
Цвет глаз
зелёный
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
5.9
Крик в общаге
(2009)
5.2
Город танца
(2011)
4.7
Добро пожаловать в рай! 2: Риф
(2009)
Фильмография Одрина Пэтридж
5.2
Город танца
Honey 2
драма, мюзикл, комедия
2011, США
Смотреть трейлер
5.9
Крик в общаге
Sorority Row
триллер, ужасы
2009, США
Смотреть трейлер
4.7
Добро пожаловать в рай! 2: Риф
Into the Blue 2: The Reef
боевик, приключения, триллер
2009, США
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