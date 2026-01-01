Оповещения от Киноафиши
«Мой друг»
1
О персоне
Фильмография
Александр Шендеров
Aleksandr Shenderov
Александр Шендеров
Александр Шендеров
Aleksandr Shenderov
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
Колыбель
(2011)
Фильмография Александр Шендеров
Жанр
Драма
Год
2011
Фильмы
Актер
Колыбель
Kolybel
драма
2011, Россия
