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О персоне
Шарль Оливье-Мишо
Charles-Olivier Michaud
Киноафиша
Персоны
Шарль Оливье-Мишо
Шарль Оливье-Мишо
Charles-Olivier Michaud
Дата рождения
11 ноября 1979
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Популярные фильмы
6.4
Одна квадратная миля
(2014)
6.2
В ритме сердца
(2011)
Фильмография Шарль Оливье-Мишо
6.4
Одна квадратная миля
One Square Mile
драма
2014, США
Смотреть трейлер
6.2
В ритме сердца
Sur le rythme
мелодрама
2011, Канада
Смотреть трейлер
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