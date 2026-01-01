Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал 6: Они уже здесь»
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Юрий Михайличенко
Yuri Mykhaylychenko
Киноафиша
Персоны
Юрий Михайличенко
Юрий Михайличенко
Yuri Mykhaylychenko
Карьера
Актер, Композитор
Актерское амплуа
Фантастический герой
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
6.4
Апокалипсис Z: Начало конца
(2024)
6.2
Край Света
(2010)
Фильмография Юрий Михайличенко
6.4
Апокалипсис Z: Начало конца
Apocalypse Z: El principio del fin
фантастика
2024, Испания
Смотреть трейлер
6.2
Край Света
Finisterrae
фэнтези
2010, Испания
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