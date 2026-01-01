Оповещения от Киноафиши
Мейнард Эзиаши
Maynard Eziashi
Мейнард Эзиаши
Maynard Eziashi
Дата рождения
1 января 1965
Возраст
61 год
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Путешественник
Популярные фильмы
6.5
Эйс Вентура: Когда зовет природа
(1995)
6.3
Мистер Джонсон
(1990)
5.6
Быть Стэнли Кубриком
(2005)
Фильмография Мейнард Эзиаши
5.6
Быть Стэнли Кубриком
Colour Me Kubrick
драма, комедия
2005, Великобритания / Франция
6.5
Эйс Вентура: Когда зовет природа
Ace Ventura: When Nature Calls
приключения, комедия
1995, США
5.1
Хороший человек в Африке
A Good Man in Africa
комедия
1994, США / ЮАР
6.3
Мистер Джонсон
Mister Johnson
драма
1990, США
