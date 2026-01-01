Оповещения от Киноафиши
Мейнард Эзиаши Maynard Eziashi
Мейнард Эзиаши

Maynard Eziashi

Дата рождения
1 января 1965
Возраст
61 год
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Путешественник

Популярные фильмы

Эйс Вентура: Когда зовет природа 6.5
Эйс Вентура: Когда зовет природа (1995)
Мистер Джонсон 6.3
Мистер Джонсон (1990)
Быть Стэнли Кубриком 5.6
Быть Стэнли Кубриком (2005)

Фильмография Мейнард Эзиаши

Жанр
Год
Быть Стэнли Кубриком 5.6
Быть Стэнли Кубриком Colour Me Kubrick
драма, комедия 2005, Великобритания / Франция
Эйс Вентура: Когда зовет природа 6.5
Эйс Вентура: Когда зовет природа Ace Ventura: When Nature Calls
приключения, комедия 1995, США
Хороший человек в Африке 5.1
Хороший человек в Африке A Good Man in Africa
комедия 1994, США / ЮАР
Мистер Джонсон 6.3
Мистер Джонсон Mister Johnson
драма 1990, США
