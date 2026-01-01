Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Дэйян Энг
Награды
Награды и номинации Дэйян Энг
Dayyan Eng
О персоне
Награды
Награды и номинации Дэйян Энг
Венецианский кинофестиваль 2001
Best Short Film - Special Mention
Победитель
Сандэнс 2002
Премия за короткометражное кино – почетное упоминание
Победитель
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