Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
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Ричард МакКорт
Награды
Награды и номинации Ричард МакКорт
Richard McCourt
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Ричард МакКорт
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Best Presenter
Победитель
Best Presenter
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Best Presenter
Номинант
Best Presenter
Номинант
Разрезаю губку, засыпаю соль и пихаю в холодильник: соседи пальцем у виска крутили, пока не повторили
Всего 1 ложка в воду – и букет на 1-е сентября простоит всю ночь: можно купить заранее, не толкаясь в очередях
Смеситель блестит без дорогих порошков и жёсткой губки: грубый налёт убираю тем, что давно пылится на кухне
Криминальных сериалов много, но эти 7 урвали оценку выше 8.1: если еще не смотрели, мы вам завидуем
«Налетай, торопись, в этом тесте живопись!»: ИИ превратил советские фильмы в картины - угадаете 5 из 5?
Этот sci-fi сериал со звездой «Гарри Поттера» остался в тени «Черного зеркала», а зря: «Перед сном посмотрел не 1 серию, а все 10»
Не хуже Netflix с HBO: все 4 серии новинки Okko с Васильевым проглотил за ночь — уже круче «Невского» и «Слова пацана»
10 хорроров 2023-2026 годов с высоким рейтингом на IMDb: на славу удалась не только «Обсессия»
«Не учите меня жить…» — начало лёгкое: дальше советское кино устроит вам экзамен (тест)
Руперт Гринт снова сыграет Рона Уизли: старая гвардия опять в деле
Военный фильм СССР пересняли на современный лад и неожиданно не испортили: «Я не могла сдержать слез»
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