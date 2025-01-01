Меню
Персоны
Ричард Э. Грант
Награды
Награды и номинации Ричарда Э. Гранта
Richard E. Grant
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Оскар 2019
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2020
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 1992
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
