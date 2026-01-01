Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Марк Густафсон
Награды
Награды и номинации Марк Густафсон
Mark Gustafson
О персоне
Награды
Награды и номинации Марк Густафсон
Оскар 2023
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Победитель
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Победитель
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
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