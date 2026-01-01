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Скоро в прокате «Не по-детски»
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Карло Маццакурати
Награды
Награды и номинации Карло Маццакурати
Carlo Mazzacurati
О персоне
Награды
Награды и номинации Карло Маццакурати
Венецианский кинофестиваль 1999
Children and Cinema Award - Special Mention
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1994
Silver Lion
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2010
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2000
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1996
Golden Lion
Номинант
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