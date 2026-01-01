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О персоне
Ксави Хименес
Xavi Giménez
Киноафиша
Персоны
Ксави Хименес
Ксави Хименес
Xavi Giménez
Дата рождения
1 января 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Популярные фильмы
6.2
Грань
(2010)
Фильмография Ксави Хименес
6.3
Грань
Cruzando el limite
драма, триллер
2010, Испания
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