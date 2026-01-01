Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Матиас Фрайхоф
Matthias Freihof
Киноафиша
Персоны
Матиас Фрайхоф
Матиас Фрайхоф
Matthias Freihof
Дата рождения
25 ноября 1961
Возраст
64 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
7.0
Раскрытие
(1989)
Фильмография Матиас Фрайхоф
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Год
Все
1989
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7
Раскрытие
Coming out
драма, мелодрама
1989, ГДР
