Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Новости
Алекс Курцман
Киноафиша
Персоны
Алекс Курцман
Алекс Курцман
Новости о Алекс Курцман
В сериале «Человек, упавший на Землю» Билл Найи сыграет персонажа, роль которого ранее исполнил Дэвид Боуи
Патрик Стюарт встречается с Вупи Голдберг в трейлере второго сезона «Звездного пути: Пикар»
Спин-офф «Игры престолов» все-таки отклонился от канона Мартина: неудивительно, что фандом мигом напрягся
«Это ошибка кастинга актёров!»: почему рост сына Брагиных стал главной темой обсуждения 5 сезона «Первого отдела»
В нулевые эта мелодия была на рингтонах у всех: зачем бруталы в «Спецназе» танцевали под «Боби Боба»
Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез
По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть
Лучшим фильмом в истории за последние 100 лет Collider признал советскую драму: «Величайший киношедевр» – но не «Иди и смотри»
Продолжение «Первого отдела 5» можно не ждать: после этого детектива на 7 сезонов забыл Брагина с Шибановым, как страшный сон
3 свежих российских триллера мне не стыдно посоветовать друзьям: №2 до боли напомнил культовый «Я плюю на ваши могилы»
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667