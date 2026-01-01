Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Награды
Микеле Альаикуе
Michele Alhaique
Микеле Альаикуе
Michele Alhaique
Дата рождения
31 декабря 1979
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Рим, Италия
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.8
Ромул
(2020)
6.6
Пиф-паф крошка
(2022)
6.4
Общественные беспорядки
(2025)
Фильмография Микеле Альаикуе
1
6.4
Общественные беспорядки
драма, криминал, триллер
2025, Италия
6.6
Пиф-паф крошка
драма, криминал
2022, Италия
6.8
Ромул
драма, исторический
2020, Италия
5.9
Без всякой жалости
Senza nessuna pietà
мелодрама
2014, Италия
5.6
Человек, который любит
Uomo che ama, L'
драма
2008, Италия
Смотреть трейлер
