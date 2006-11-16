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Фильмография
Милтон Фридман
Milton Friedman
Киноафиша
Персоны
Милтон Фридман
Милтон Фридман
Milton Friedman
Дата рождения
31 июля 1912
Возраст
94 года
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
16 ноября 2006
Карьера
Сценарист
Популярные фильмы
7.5
Мир теней
(2016)
7.3
Доктрина шока
(2009)
Фильмография Милтон Фридман
7.5
Мир теней
Shadow World
документальный, исторический
2016, Бельгия / Дания / Швейцария / США
Смотреть трейлер
7.3
Доктрина шока
The Shock Doctrine
документальный
2009, Великобритания
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