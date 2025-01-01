Меню
Персоны
Оливия Колман
Награды
Награды и номинации Оливии Колман
Olivia Colman
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Оливии Колман
Оскар 2019
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 2022
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 2021
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучшая актриса сериала (драма)
Победитель
Золотой глобус 2020
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2017
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2023
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2022
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2021
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Лучшая актриса в драматическом сериале
Победитель
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or a Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Лучшая женская роль
Победитель
BAFTA 2014
Лучшая женская роль
Победитель
BAFTA 2013
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучшая комедийная актриса
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучший мини-сериал
Номинант
BAFTA 2017
Лучшая комедийная актриса
Номинант
BAFTA 2015
Лучшая комедийная актриса
Номинант
BAFTA 2012
Лучшая комедийная актриса
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2018
Лучшая актриса
Победитель
Сандэнс 2011
Мировое кино – драматическое
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
